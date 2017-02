 "אנחנו מכבי ואנחנו פה כדי לזכות בתארים" 

מה לא אמרו על בעונה המסויטת שעברה עליה. רצף הכישלונות ביורוליג, הקריסות ברגעי הסיום של כל כך הרבה משחקים, פרשת סוני ווימס, שני מאמנים שכבר עזבו, ואנחנו עדיין רק בפברואר. אבל אתמול (חמישי), אולי בפעם הראשונה העונה, הצהובים סוף סוף השיגו ניצחון שלא היה רק בגדר הקלה, אלא גם סיבה למסיבה.



מכבי הגיעה כאנדרדוג לגמר בארנה מול הפועל ירושלים הדוהרת, עד כמה שזה נשמע מוזר, אבל דווקא על הפרקט של היריבה המושבעת שלה התעלתה דווקא ברגעים בהם היא נכשלה כל כך הרבה פעמים העונה. אחרי מחצית ראשונה בשליטה די ברורה של הירושלמים, שגם זלגה לרבע השלישי, הצהובים בהובלת אנדרו גאודלוק, גל מקל ודווין סמית' כפו על האדומים דקות ארוכות ללא סל שדה וגם בהתקפה ייצרו נקודות פוזשן אחר פוזשן.

הקהל הירושלמי, ששלט בהיכל עם כ-8,000 צופים לעומת רק 2,000 צהובים, נותר המום כשהקבוצה השנואה עליו ברחה ליתרון דו ספרתי בדרך לגביע שמיני ברציפות ו-44 בתולדותיה. באחת מהעונות הקשות בתולדותיה, הקבוצה החבוטה מתל אביב קיבלה סוף סוף סיבה לחגוג עמוק אל תוך הלילה, ותקווה לעשות זאת שוב גם בחודש יוני, הפעם (אולי) על הפרקט שלה, והוכיחו שגם בעונות רעות, יש דברים שלא משתנים.

הלילה, הצהובים הגיעו למסעדת 206, כזו שראתה בעבר גביעי אירופה ואליפויות, וחגגו כמיטב המסורת הצהובה, וכמה שהרגעים האלה היו חסרים לראשי המועדון. אחד אחרי השני, ממנהל הקבוצה, דרך הקפטן ועד הבעלים, כולם נשאו דברים, שרו, רקדו והרשו לעצמם סוף סוף לשחרר חיוךף.

"דיברתי הרבה לפני המשחק", סיפר איינרס בגאצקיס, "אני רוצה לומר דבר אחד: "יאללה מכבי". גיא פניני הרחיב במילים "אני מאוד שמח לבוא ל-206 שמארחים אותנו כל שנה ועושים לנו את החגיגה הכי גדולה שיש. בעזרת השם נגיע לפה עוד הרבה ימים. עברנו ימים קשים, אבל אנחנו מכבי ת"א ואנחנו פה לקחת תארים. יש פה חבורה של גברים ואנשים מיוחדים, אוהב אתכם".



מנהל הקבוצה, עמי ביטון נטל את רשות הדיבור ועקץ את אמארה סטודמאייר: "זכיתי במכבי ת"א עם המון תארים, אבל זה הכי כיפי. עברנו ימים קשה, אני שמח שעשינו את זה. מגיע לנו. מה אמרתי לסטודמאייר? "no trophy for you".



הבעלים שמעון מזרחי נראה מחוייך: "הערב זה המקום והזמן הנכון להגיד שהטקטיקה היא מאוד חשובה, אבל הניצחון יכול לבוא רק מהלב. הלב ניצח ולא שום דבר אחר. ראו את זה וראו את זה מהשניה הראשונה. ניצחנו רק בגלל הרצון".

ישששששששששששש!!!!!!!!!!!!!!! A post shared by Itay Segev (@itaysegev9) on Feb 16, 2017 at 1:40pm PST

היישר מחדר ההלבשה, קבלו ת'חגיגות הצהובות. אושר! A post shared by Maccabi Tel Aviv Basketball (@maccabitlv) on Feb 16, 2017 at 2:16pm PST