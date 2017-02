 כמו שלא ראיתם: בגדי הים החדשים של סרינה 

בת ה-35 היא ללא ספק אחת הטניסאיות הגדולות אי פעם וכבר הספיקה לזכות בכל תואר אפשרי על המגרש, אבל כעת מסתבר שהיא יכולה להוסיף ציון דרך נוסף בקריירה ובחיים האישיים שלה. האמריקאית הצטלמה, לראשונה אי פעם, למגזין "ספורטס אילוסטרייטד" וחשפה את גופה בתמונות פרובוקטיביות ומאוד יוצאות דופן מבחינתה.

"אני רוצה שאנשים יבינו שכל אחד צריך להרגיש בנוח עם הגוף שלו", הסבירה וויליאמס את השיקול שלה לדגמן בגדי ים בתמונות חושפניות מתמיד. "אפשר להיראות טוב, להיות סקסית, להרגיש טוב עם עצמך ולהיות גם ספורטאית במקביל". בנוסף לוויליאמס, גם הקולגות שלה בעולם הטניס יוג'יני בושאר וקרוליין ווזניאקי לקחו חלק בקמפיין של המגזין והצטלמו גם הן עם בגדי הים.

Have you seen Serena Williams lately? #WAR pic.twitter.com/8owKKnhu0F

גם קרוליין ווזניאקי ויוג'יני בושאר השתתפו בקמפיין

Caroline Wozniacki is the first athlete to be featured three times in #SISwim! https://t.co/UfqUBIvrLf pic.twitter.com/pn2yHCs6jd