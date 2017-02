 לאנגלים נמאס. "מביך. וונגר צריך ללכת" 

אם בשש השנים הקודמות בהן הודחה בשמינית גמר האלופות ראשי לא הבינו את הרמז, הגיעה באיירן מינכן ושמה סימן קריאה גדול על הקדנציה של ארסן ונגר כמאמן התותחנים. הפסד מינימלי והדחה עוד היו משאירים פתח לפרשנים לסנגר עליו, אבל ה-5:1 המהדהד אמש (רביעי) מול באיירן מינכן (ואם לא יהיה קאמבק בסגנון תום בריידי בסופרבול), אמור להיות אקורד הסיום של המאמן הצרפתי בלונדון.

בבוקר שאחרי, הכותרות באנגליה מדברות על "השפלה" ו"הופעה של דגל לבן", כאשר חלק מהעיתונים כבר מסמנים לוונגר את הדרך החוצה. "ביי-ביי ונגר" זעק "הסאן" ואילו המאמר הראשי ב"מירור" טען שמדובר ב"אחד הערבים הגרועים ביותר של ונגר כמאמן " והוסיף שהמאמן אשם בהתפרקות של התותחנים במחצית השניה.

גם כוכבי העבר לא חסכו ביקורת מהמאמן. "כשראיתי שקירן גיבס קיבל את סרט הקפטן, הבנתי שארסנל בצרות", אמר שחקן מנצ'סטר יונייטד בעבר, רוי קין, בשידור המשחק, "אם הוא השחקן שאמור לחבר את כולם, יש בעיה". בלם התותחנים בעבר, מרטין קיאון הוסיף: "ונגר בוודאי שוקל את העתיד שלו אחרי משחק כזה. הגיע הזמן שהוא יילך, זה היה מביך, אולי הנקודה הנמוכה ביותר שלו אי פעם".

הצרפתי עצמו התקשה מאוד להסביר: "זה היה משחק מאוד מוזר. שיחקנו טוב מאוד במחצית הראשונה והיו לנו הזדמנויות מצוינות, אבל אז ספגנו שני שערים נוספים. אחרי השלישי איבדנו לגמרי ארגון ומנטליות. 25 הדקות האחרונות היו סיוט עבורנו לא הייתה לנו שום תשובה. פשוט נשברנו מבחינה מנטלית".

"באיירן הוכיחה שהיא קבוצה טובה יותר מאיתנו", הוא המשיך, "הם העלו את הרמה שלהם במחצית השניה ואנחנו ירדנו ברמה. היו לנו מצבים טובים לפני הירידה למחצית והיינו חסרי מזל. הרגע המכריע הגיע כאשר לורן קוסיילני נפצע. התפרקנו לאחר מכן. זה מאכזב, אבל אני לא חושב שמדובר בנקודת שפל". אגב, מסיבת העיתונאים של ונגר נמשכה בדיוק שתי דקות ו-57 שניות. ממי שלפני רגע הוביל קבוצה שהתרסקה ברגע האמת היית מצפה ליותר הסברים.

"אני לא יודע מה קרה במחצית השניה", הוסיף השוער דויד אוספינה, "הם התקיפו אותנו ולא הצלחנו לרסן אותם. ננסה להפוך את התוצאה בגומלין".

WENGER:

6, soon to be 7, years of Last 16 CL exits.

12, soon to be 13, years of PL failure.

How much more of this, Arsenal fans? — Piers Morgan (@piersmorgan) February 15, 2017

I love him. He's done so many great things. But enough is enough. No tactics no strategy no fighting spirit. No soul. #wengerout @Arsenal — Bruno Fadlallah (@BrunoFadlallah) February 15, 2017

We are a ******g shambles ?? — Ian Wright (@IanWright0) February 15, 2017

Arsenal have completely disintegrated. An utter shambles and rudderless after koscielny went off. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 15, 2017

Arsenal sliding out the Champions League be like... pic.twitter.com/YIvH3sCksn — Footy Jokes (@Footy_Jokes) February 15, 2017

Ozil cost more than Hazard

Xhaka more than Kante

Mustafi more than Luiz



But Arsenal can't compete financially which is why they're a mess. — TalkOfTheBridge (@TalkOfTheBridge) February 15, 2017