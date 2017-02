 זידאן: "בנזמה הוכיח שיש לו הרבה אופי" 

ריאל מדריד עשתה הערב (רביעי) צעד גדול בדרך לרבע גמר ליגת האלופות. הבלאנקוס ביצעו מהפך וניצחו 1:3 את נאפולי במשחק הראשון מבין שניים, כשהם יודעים שהשיגו מקדמה חשובה לקראת הגומלין. כריסטיאנו רונאלדו שוב סיים משחק ללא שער בצ'מפיונס, אבל הספרדים נראו מצוין ולא תמצאו הרבה שיהמרו נגד הסיכוי שלהם לעלות שלב.

מאמן הבלאנקוס, זינדין זידאן, היה מרוצה יחסית בסיום המשחק: "שיחקנו באינטסיביות גדולה בהתחלה, אבל הם הצליחו לכבוש וזה הכדורגל. זה קצת דפוק, אבל בסופו של דבר הבקענו שלושה שערים וניצחנו את המשחק. זו תוצאה טובה, אבל זה לא מספיק".

על חאמס שפתח בהרכב: "הוא שחקן מן המנין ובגלל זה פתח בהרכב. הוא עשה עבודה טובה, ונתן לנו המון שקט, בעיקר במחצית הראשונה". על בנזמה: הוא הראה שוב שיש לו אופי, וברגעים הקריטיים הוא ענה למבקרים בצורה הטובה שיש. הוא היה צריך להבקיע לפחות עוד שער".

על החילוף של ראמוס בדקה ה-70, לאחר שנראה כי הוא מחזיק את הירך: "ראיתי בהתחלה שמשהו לא בסדר, והוצאתי אותו גם בגלל הצהוב שספג עוד לפני".

A job well done by his team tonight ?? #UCL pic.twitter.com/x9YQvjwXFH