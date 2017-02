 באמונה שלמה: מוסטאפי הפך לבאנקר בארסנל 

לפני כחודש, במחזור ה-22 בפרמייר ליג שקודראן מוסטאפי יישם את האמירה המפורסמת ביותר של מודל החיקוי שלו. בדיוק כפי שמוחמד עלי נהג לומר על עצמו, מוסטאפי "ריחף כמו פרפר ועקץ כמו דבורה" כאשר בדקה ה-58 התרומם דרך ארבעה שחקני ברנלי לכדור קרן ונגח לרשת.

כמו הספורטאי הנערץ עליו, גם בלם ארסנל מחשיב עצמו כמוסלמי אדוק, וגם הוא לא מתכוון להסתיר את זה. "להיות מוסלמי זה מאוד חשוב לי, יותר מכל דבר אחר. הדת שלי אומרת כל כך הרבה בשבילי ובשביל הקריירה שלי ומאוד עוזרת לי. בסופו של דבר". כמה היא חשובה? מקרה שאירע לו בוולנסיה לפני שנה אולי ימחיש את זה יותר מכל.

במהלך מסיבת עיתונאים מוסטאפי נאלץ להתראיין כשעל השולחן ניצב ממש מולו בקבוק בירה, שאסור לשימוש על פי חוקי האסלאם. הבלם ניסה להזיז את הבקבוק כדי שלא יהיה ברקע שלו, אך בגלל שהיה מדובר בפרסום לבירה הספרדית "אסטרלה", אחת מנותנות החסות של ולנסיה, דובר הקבוצה הורה להחזיר את הבירה למקומה. הבקשות לא עזרו למוסטאפי, שאת המחאה שלו נאלץ להביע בעזרת משיכות כתפיים המביעות חוסר שביעות רצון לכיוון העיתונאים.

מוסטאפי, 24, הגיע מוולנסיה לארסנל בקיץ באוגוסט תמורת 41 מיליון יורו לאחר שוונגר חיפש בלם צעיר שיתפוס את המקום של פר מרטסאקר וגבריאל פאוליסטה הפצועים. "הוא בגיל הנכון ויש לו המון ניסיון. מדובר בבלם שמצטיין בטיפול בכדור", נימק ונגר את ההחלטה להשקיע בגרמני.



לאחר שחתם, הבלם העיד בראיון באנגליה שחברו לנבחרת, מסוט אוזיל, הוא זה ששכנע אותו להגיע לאנגליה: "דיברתי איתו והוא סיפר לי כל מה שרציתי לדעת. הוא הפך את ההחלטה לקלה בשבילי. סגנון המשחק בארסנל הוא לא אנגלי טיפוסי של כדורים ארוכים אלא של הנעת כדור על הקרקע, כמו שאני רגיל מוולנסיה ומגרמניה, גם השפיע על ההחלטה".

Video: While at Valencia last year, Mustafi refused to pose with the sponsor's beer due to his religious beliefs. pic.twitter.com/K2JImZI4Ek