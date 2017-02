 הגודל לא קובע: מרטנס הפך ללהיט של נאפולי 

בראשית החודש חשבון הטוויטר של ארקדיוש מיליק התעורר לחיים. חלוצה המרכזי של נאפולי הודיע בהתרגשות רבה למעריציו על חזרתו לסגל לראשונה אחרי ארבעה חודשי שיקום מתסכלים, זכר לאותה פציעה קשה בברך ממנה סבל. 24 שעות לאחר מכן, נותר הפולני 90 דקות על הספסל. נאפולי הסתדרה מצוין בלעדיו, פעם נוספת. באופן סופר סמלי, הפרטנופי רשמו את משחקם הטוב ביותר העונה, לפחות מהפן ההתקפי, כאשר ריסקו 1:7 את בולוניה בחוץ.

בסיום המשחק, ומארק האמשיק, לקחו את שני כדורי המשחק הביתה כאות הוקרה על כיבוש שלושער. החגיגה הפרטית של הבלגי, שגם הוסיף בישול אחד, הציבה אותו בפעם הראשונה בקריירה בראש טבלת המבקיעים באיטליה עם 16 כיבושים.



הרומן עם פסגת "הקאפוקאניונרי" ארך ימים ספורים בלבד ובמחזור הבא מרטנס כבר התגלגל למקום הרביעי (רק אדין דז'קו, גונסאלו היגוואין ואנדראה בלוטי כבשו יותר ממנו) אבל הספיק לבשל (בפעם הרביעית העונה) ב-0:2 מול גנואה. ובכל זאת, לא הרבה האמינו, שדווקא הקיצוני הקטנטן של נאפולי, ייכנס בצורה כל כך טבעית לנעליים של מיליק, ושאחרי 23 מחזורים, הקבוצה שלו תבקיע את כמות השערים הכי גדולה שלה אי פעם בסריה A – 57 כיבושים.

את העונה הנוכחית, פתחו הדרומיים עם גיבנת נוכח עזיבתו (אם תרצו, "בגידתו") של הכוכב והסקורר הבלתי מעורער, גונסאלו היגוואין ליובנטוס תמורת 94 מיליון יורו. אפילו הגעתו של המחליף המקורי, ארקדיוש מיליק, נראתה בשעתו כמו מהלך נואש להדביק פלסתר על צלקת מכוערת שהותיר אחריו הארגנטינאי.



זה התחיל מצוין עם 7 שערים ב-9 משחקים ואז באה הפציעה הקשה ברצועות הברך במשחקה של נבחרת פולין באוקטובר, שאיימה לרסק את העונה של נאפולי. מי שהיה אמור לתפוס את מקומו של מיליק, מנולו גביאדיני (שבחודש שעבר נמכר לסאות'הפטון), התגלה כפלופ מה שהוביל את המאמן מאוריסיו סארי לאלתר ולהציב את מרטנס בעמדת החלוץ המדומה.

במובנים מסויימים הזיוף עלה על המקור. מרטנס, ששימש בעיקר כסופר-סאב, לקח את ההזדמנות בשתי ידיים ורגליים ויש שיגידו שהציל לעצמו את הקריירה באיטליה שהתאפיינה עד לאותו הרגע בהמון עליות וירידות. את 13 מ-16 השערים בליגה כבש "החלוץ המדומה" ב-9 המחזורים האחרונים.



השיא הגיע ב-3:5 על טורינו בדצמבר, בזמן שמרטנס רשם רביעייה ראשונה לשחקן פרטנופי מאז 1977, כולל שלישייה בתשע דקות. עד כה הבקיע הבלגי 20 שערים ב-28 משחקים בכל המסגרות – הנתון הטוב ביותר שלו בקריירה ומספר השערים הרב ביותר מאז עונת הפריצה שלו בפ.ס.וו איינדהובן לפני 5 שנים. ההנחה של סארי היתה ש-ווינגר שמוצב כחלוץ מרכזי חייב להיות קודם כל בעל יכולת מסירה מצוינת, קריאת משחק גבוהה ותנועה בלתי פוסקת ללא הכדור. "מרטנס הוא לא מסוג השחקנים שמסוגלים לשחק עם הגב לשער ולנצח קרבות פיזיים מול בלמים.



במובן הזה, אנחנו מנסים ליצור איתו קומבינציות של מסירות מהירות, ומכריחים את שחקני הכנף לשחק קרוב אליו", מעיד סארי. ההבנה בין מרטנס, שחקן שלא מוותר על שום כדור, ליתר חבריו להתקפה היא חלק עיקרי מההצלחה. ולראייה, לורנסו אינסיניה, חוסה קאייחון (שני שחקני הכנף) ומארק האמשיק (הקשר שמאחורי מרטנס) נמצאים בטופ חמשת השחקנים שיצרו הכי הרבה מצבים בסריה A העונה.

מרטנס נלחם שנים בתדמית של שחקן משלים, אנטי גיבור, זה שלא תמיד מוערך מספיק בקרב המאמנים. כבר בגיל 15 הוא שוחרר מהאקדמית הנוער של אנדרלכט בשל הטענה שהיה נמוך מדי (1.69 מטרים) ולא מספיק פיזי כדי להתמודד ברמות המקצועניות.



את הדרך לפסגת הכדורגל הוא פילס לעצמו מלמטה: החל בליגה השלישית בבלגיה, דרך הליגה השנייה בהולנד ועד הפריחה האדירה באיינדהובן בגיל 24 שפתחה לו צוהר לסריה A ולנבחרת בלגיה. גם במדים הלאומים הוא עדיין נחשב לכינור שני לדור הזהב שכולל את קווין דה בריינה ואדן הזאר. "אני חושב שהוא לעולם לא האמין כמה הוא טוב באמת", אמר עליו סארי, "הוא טוב בלשבור ולהכריע משחקים באופן פתאומי, ולכן הוא מתאים לשחק כחלוץ שני או חלוץ 9".

Dries Mertens has the highest brand value of any Napoli player. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HD1EwfK8wv

כמו בכל סיפור הוליוודי טוב, נכנס גם השלב הפיננסי לתמונה. באיטליה מדווחים כי למרטנס יוצע כעת חוזה חדש ומשודרג עד 2021, עם סעיף שחרור בגובה של 40-50 מיליון יורו, מה שיבטיח לו ככול הנראה לסיים את הקריירה בסריה A בטעם טוב. "אולי הדעה של אנשים עליי השתנתה בגלל שאני מבקיע יותר שערים, אבל מבחינתי כל הזמן ידעתי מה אני שווה. תמיד שיחקתי טוב בנאפולי, גם אם לא כבשתי שערים", אומר הכישרון מלובן.



בחודש שעבר, כשנאפולי ניצחה 1:2 את מילאן בסן סירו, מרטנס בישל שני שערים נפלאים, אך מצד שני גם החמיץ שלושה מצבי הבקעה בטוחים. לאחר אותו משחק, דייגו ארמנדו מראדונה, אגדה נפוליטנית, פחות התרשם וטען כי "נאפולי חייבת לשחק עם חלוץ טבעי בעל נוכחות ברחבה וסגל עמוק יותר כדי לרוץ לאליפות".

למרות התאקלמות כמעט עיוורת של מרטנס לתפקיד המחייב, בסן פאולו מבינים, כמו מראדונה, שמשחק ההתקפה זקוק ליותר פלפול וגיוון כשהדברים לא הולכים. ההפסד ליובנטוס (2:1) בטורינו חיזק את הטענה, כי למרטנס כמעט ולא היתה השפעה במשחק, כאשר נאלץ לרדוף אחרי כדורים ארוכים מול בלמים גבוהים וחסונים.



לכן, פרט למיליק שחזר מפציעה (ועדיין לא שותף דקה), נאפולי הביאה בחלון ינואר את לאונרדו פאבולטי, מגנואה, תמורת 18 מיליון יורו והשניים יתמודדו עם הבלגי הלוהט על המשבצת הנכספת עד תום העונה. הערב מול ריאל מדריד, האיטלקים יהיו חייבים להוציא מעצמם את המקסימום כדי להמשיך ברצף ההצלחות העומד על 18 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות. מרטנס מצדו יצטרך שוב להוכיח את עצמו, והפעם, גם על הבמה הגדולה ביותר.

Congratulations on your first hattrick in ten years, Marek! ???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/x6JSqGmri7

In his last 10 games Dries Mertens has been involved in a goal every 42 minutes??



He's been on fire this season

?? ???? ?? ???? pic.twitter.com/XUD0n6NULD