 מכה קלה בכנף: צ'לסי נעצרה עם 1:1 בברנלי 

מוליכת הליגה האנגלית צ'לסי רוצה לעשות צעד נוסף בדרך אליפות, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ברנלי, זאת במסגרת המחזור ה-25. לאחר ההפסד של טוטנהאם לליברפול, השחקנים של אנטוניו קונטה יכולים להגדיל את הפער בפסגה ל-12 נקודות, לפחות עד משחקה של מנצ'סטר סיטי מחר.

הבלוז הגיעו אחרי ה-1:3 מול ארסנל במחזור שעבר, וללא שום מסגרת אירופית הם יכולים להתרכז אך ורק בליגה. קונטה המשיך לתת את הקרדיט בהרכב לאותם 11 שגברו על התותחנים. פדרו, אדן הזאר ודייגו קוסטה פתחו בחלק ההתקפי.

בצד השני, העולה החדשה השתלבה לא רע בפרמיירליג, כשהיא מדורגת במקום ה-13 ורחוקה 9 נקודות מהקו האדום. ברוב משחקיה, המארחת לא מסיימת בתוצאת תיקו, כשהאחרון היה מול מנצ'סטר יונייטד בסוף חודש אוקטובר. מאז, הסגלגלים הפסידו ב-8 משחקים וניצחו בשישה. אנדרה גריי ואשלי ברנס מובילים את ההתקפה של שון דייץ'.

Chelsea have 30 points more at this stage than they did last season #BURCHE #CFC pic.twitter.com/gdYdvRFfZA