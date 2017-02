 גבר הולך לאיבוד: המשבר של קלופ בליברפול 

איזה הבדל חודש אחד יכול לעשות לעונה. חודש אחד שסביר להניח והכריע את גורל האליפות באנגליה לטובת צ'לסי. חודש אחד, שעלול להפוך עונה שהתחילה בצורה נהדרת לכזו שיכולה להיגמר ללא השגת היעד של מקום בטופ 4 שמביא איתו ליגת אלופות או במילה אחת - כישלון.

ינואר 2017, חודש שאוהדי לא רוצים לזכור או מעדיפים להדחיק לאיזה פינה חשוכה בתאים האפורים במוח את מה שקרה בו. חודש שהתחיל ב-2:2 במשחק החוץ נגד סנדרלנד לאחר שקיבלו שני פנדלים מעוררי מחלוקת, המשיך עם תיקו מתסכל באולד טראפורד אחרי שהוליכו 84 דקות והפסד ביתי לסוואנזי שעד אותו ניצחון לא ידעה איך נראית הטבלה מעל הקו האדום, והפסד ביתי 2-3 לסוואנזי. אם זה לא מספיק, אז גם המייטי רדס קינחו עם הפסד בחצי גמר גביע הליגה לסאות'המפטון והפסד ביתי בגביע האנגלי להאל.

הדבר היחידי שאוהדי יזכרו מחודש ינואר הוא שהם זכו לראות שער ניצחון של לוקאס לייבה, שזה כבר שווה סיפור לילדים ונכדים. אז לאן נעלמה המפחידה והדורסת של תחילת העונה? יש לכך מספר סיבות עיקריות.

בעט מאנה בעט

אליפות אפריקה מתקיימת כל שנתיים באמצע העונה, אלפי מילים נכתבו על כך שזה פוגע בליגות האירופיות, אבל דבר לא השתנה. לצערה איבדה לחודש את סאידו מאנה, אחד משחקני העונה שלה והרכש הטוב ביותר שנעשה בקיץ, ובלעדיו שום דבר לא היה זהה.

הסטטיסטיקות מראות דבר פשוט, כאשר הסנגלי שיחק, ניצחה ב-71.4 אחוז ממשחקים והבקיעה בממוצע 2.6 שערים למשחק. הסנגלי בעצמו היה מעורב העונה ישירות ב-15 שערים של הקבוצה עם תרומה של 9 שערים ו-6 בישולים, יותר מכל שחקן אחר העונה בקבוצה. כשמאנה לא שיחק, ניצחה רק ב-30.0 אחוזים מהמשחקים וממוצע השערים שלה ירד ל-0.96 למשחק. הבדל ענקי שיכול בחודש אחד לגמור עונה לקבוצה.

Mane could feature for Liverpool's vital Premier with Chelsea and statistics show his return can't come soon enough. pic.twitter.com/eGyobcdvUl — IDDY HASSAN (@IddyMpangachuma) 30 בינואר 2017

When Sadio Mane arrived at Liverpool this morning!



?????? pic.twitter.com/hl4KpCza3H — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) 30 בינואר 2017

טוטאל חוסר הגנה

נבחרת הולנד הביאה לעולם את סגנון הטוטאל פוטבול, הביא בינואר סגנון חדש: "טוטאל חוסר הגנה". גם העונה, ההגנה של לא בדיוק מבריקה, מה שלא השתנה מהעונות האחרונות. בינואר, הכמות הגבוהה בלאו הכי, כמעט הכפילה את עצמה.

שערים שנבעו מהוצאות חוץ לא טובות, כתוצאה מסגירות גרועות במצבים נייחים וכן מחוסר תיאום מוחלט בין שחקני הגנה שונים שלא רגילים לשחק ביחד. אלה היו טעויות של הגנה קבוצתית רעה מאוד, טעויות שהתחילו בחצי של היריב, כתוצאה מחוסר לחץ וסגירת קווי מסירה. בינואר ספגה 17 שערים ב-9 משחקים, ממוצע של 1.89 למשחק, שזה כאמור כמות כמעט כפולה מלפני ינואר.

Liverpool defense is a joke... pic.twitter.com/ZdHrf9dmpb — Thabo I Motloung (@Timotz81) 25 בינואר 2017

ד"ר קלופ ומיסטר יורגן

למטבע יש שני צדדים זה משפט שיכול לתאר איתו את קלופ של העונה. בצד אחד של המטבע יש את ד"ר קלופ, גאון הכדורגל שהביא את שיטת הלחץ "גגנפרסינג" לרמות חדשות ומטורפות, המאמן שלקח כישרונות צעירים ואלמונים שהגיעו משום מקום והפך אותם במו ידיו לכוכבים ברמה עולמית. המאמן שחי את המשחק ולא יושב או עומד בשקט, המאמן שהתגובות שלו מלאות באמוציות של המשחק, זה שרץ בטירוף לחגוג שער עם השחקנים שלו ושובר את המשקפיים בדרך, המאמן שמטריף את הקהל ומסמן לו לעודד בכל הכוח.

בצד שני של המטבע יש את מיסטר יורגן, המאמן שמקובע על שיטה וטקטיקה אחת, שלא משנה לו כלום למרות חוסר הצלחה של כמה משחקים ובמקביל לא מבצע התאמות טקטיות והכנה ליריבה, שהרי לשחק מול ארסנל או צ'לסי זה לא כמו לשחק נגד סוואנזי או האל. מאמן שהתעקש לא להביא רכש בינואר למרות שברור לכולם שהסגל הקצר היה נואש לזה.

מספיק מבט אחד לעבר הספסל של הקבוצה ולראות שמי שמאייש אותו כמעט באופן קבוע הוא בן וודברן, ילד פלא בן 17, ואז'ירה, צעיר בן 19, שעם כל הכבוד ויש כבוד לפוטנציאל הגדול שלהם, מקומם לא בספסל עדיין, ובטח לא באופן קבוע. "זו אכזבה ענקית", ג'ימי קראגר, בלם עבר ופרשן בהווה ביקר, "זה לא משנה אם זה המאמן או ההנהלה, עצם זה שלא הגיע חיזוק בינואר זה מאכזב. הספסל של מנצ'סטר יונייטד או סיטי, שמתחרות עם עדיף בהרבה וזה שעושה את ההבדל".

"[My glasses] were absolutely broken! In the picture I have them in my hands. It was Christian Benteke who did it..." - Jurgen Klopp pic.twitter.com/CpHt9A2uyT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 30 בדצמבר 2016

בצד הזה של המטבע יש גם את המאמן שבמשחקי גביע בחר לעלות עם הרכבים מוזרים ולא מובנים ולא נתן הנחיות לשחקנים שכן עלו לדשא, דבר שבא לידי ביטוי בכך שהשחקנים לא ידעו מי שומר על מי במשחקים האלו. אבל לא רק, קלופ מתעקש לעלות במשחקי בית נגד קבוצות תחתית עם שלושה קשרים עם אוריינטציה הגנתית, למרות שברור שליברפול צריכה לחשוב התקפה. כך למשל בחר לפתוח עם ג'ורג'יניו ווינאלדום ואמרה צ'אן בקישור למרות שהשילוב בין השניים לא עובד וכנראה גם לא יעבוד. לא רק שהשניים מפריעים אחד לשני, הם גם מגבילים את התפקוד של ג'ורדן הנדרסון.

הגרמני שעומד על הקווים באנפילד לא התכונן כראוי לעזיבה לחודש של מאנה למרות שכבר בקיץ הוא ידע מזה. היה לו קיץ שלם להתכונן, לתכנן ולהביא מחליף ראוי לסנגלי לחודש ינואר כדי שהקבוצה לא תיפגע, אבל הוא בחר שלא. במקום זה הוא העביר את רוברטו פירמינו לאגף, דבר שהתברר מהר כהחלטה שגויה אחרי מספר משחקים חלשים של הברזילאי.

לא בזאת מסתכמות הבעית של קלופ, שכן הוא לא מיקסם את הפוטנציאל מהסגל הנוכחי. בתחילת העונה הגרמני ספסל וייבש את שני החלוצים שלו, דיבוק אוריגי ודניאל סטארידג', במשך 12-13 משחקים כי התקפת הקבוצה רצה בצורה מעולה ולא רצה לעשות שינויים, ספסול שהאדומים עכשיו מקבלים את הריקושטים שלו.

Klopp and Rodgers have the same points after 54 league games at Liverpool. So how do they compare..? pic.twitter.com/NAJFGNqArC — Paddy Power (@paddypower) 8 בפברואר 2017

השניים לא בכושר משחק, לא בקצב, לא חדים וחסרי ביטחון. במילים אחרות נראים לא בעניינים העונה, והרבה בגלל אותו מאמן שהוציא אותם מהלופ. גם כשאוריגי קיבל רצף של חמישה משחקים והבקיע בכולם, הוא חזר מהר מאד לספסל ושוב התחיל מחדש את המעגל של ביטחון ירוד ויכולת מאכזבת. סטארידג' לא קיבל רצף של משחקים העונה, אפילו לא בינואר כשמאנה הלך והמחסור ברגל מסיימת זעק. אפשר היה להימנע מהמצב הזה, אם קלופ היה משלב את השניים לאט ומכניס אותם לעניינים ולקצב בתחילת העונה כדי שבהמשך העונה הם יהיו מוכנים.

גם במהלך המשחקים עם הסגל הקיים, קלופ מתקשה להגיב כשתכנית המשחק שלו לא עובדת ונשאר קפוא עם התכנון המקורי במה שעורר ביקורת חריפה על התנהלותו. "לליברפול יש רק תכנית א' והיא עבדה בארבעת החודשים הראשונים של העונה", הסביר קראגר, "הם נראים תקועים והפכו לצפויים. כל הקבוצות כבר יודעות איך להתנהל מול ".

גם כשהוא בפיגור, קלופ מבצע חילופים מאוחרים כמו להיזכר להכניס את דייבוק אורגי דקה 89 או שלא מבצע חילופים בכלל למרות שרואים שיש שחקנים שנמצאים ביום חלש וגורמים יותר נזק מתועלת. כך בחר לפתוח עם לוקאס לייבה כבלם בזמן שעל הספסל היה לו את ראגנר קלאבן, בלם טבעי שסיפק העונה מספר הופעות טובות מאוד, וזאת למרות שההחלטה הזו עלתה בכמה נקודות וספיגות העונה.

מיסטר יורגן ביצע העונה יותר מדי טעויות. כשהוא חתם בליברפול, הגרמני דיבר על הפיכת הספקנים למאמינים, דבר שאכן קרה בחלק הראשון של העונה, אבל אז הגיע ינואר והפך את הספקנים בחזרה ללא מאמינים. קלופ גם אמר שהוא רוצה כדורגל של "Heavy Metal", אז שייקח עצה מה צריך לעשות מבלאק סבאת', אחת הלהקות שהביאו את המטאל לעולם, ובמקרה גם יצאה לפנסיה השבוע.

הקשב לשיר שלהם "Changes", יורגן זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות עכשיו. הטופ 4 עוד לא אבוד ופתוח לגמרי, אבל מצריך שינוי על מנת שהעונה לא תלך לאיבוד. אז מה צריכה לעשות במשחק הבא כדי להתחיל להפוך את הספקנים בחזרה למאמינים? תרשו לי לצטט את ג'ון אולדריג', אגדה ליברפולית, שהציע פיתרון. "Liverpool need to man up and win ugly". על קלופ להבין שלפעמים עדיף לשחק מכוער ולנצח מאשר לשחק יפה ולהישאר רק עם מחמאות. אולי אז, יהיה שינוי בליברפול.