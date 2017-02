 קריוס צפוי לשוב לשער. פוצ'טינו: קלופ חכם 

מחזור עמוס ייפתח מחר (שבת) בפרמייר ליג, כשבמוקד כמובן קרב הצמרת המסקרן באנפילד בין לטוטנהאם. שתי הקבוצות מגיעות בתקופה מגומגמת ומקוות לחזור ליכולת הטובה שאפיינה אותם בחודשים הראשונים של העונה. תפתח את המחזור בבית מול האל סיטי, בעוד מנצ'סטר יונייטד תארח את ווטפורד.

אחרי ההפסד להאל, המייטי רדס עדיין ללא ניצחון ליגה ב-2017. יורגן קלופ לא שיתף באימון האחרון את אדם ללאנה ודיאן לוברן. בגזרת הקשר מדובר במשנה זהירות של המאמן ובקבוצה הביעו תקווה שיהיה כשיר. הבלם בספק, ואם יחמיץ את המשחק יוחלף על ידי לוקאס לייבה, ג'ו גומז או רגנאר קלבאן, שכשירותו גם כן בסימן שאלה. ככל הנראה סימון מיניולה, שטעה שוב מול האל, יפנה את מקומו שוב ללוריס קריוס בין הקורות.

הספרס אמנם חזרו לנצח בשבוע שעבר עם 0:1 על מידלסברו, אך היו רחוקים מלהרשים. מאוריסיו פוצ'טינו יחסר את דני רוז, שפציעתו אינה חמורה כפי שתחילה חשבו, אך המגן ייעדר בוודאות מהמשחק מחר. יאן ורטונגן, שגם כן לא ישחק, עשוי לחזור לאימונים בשבוע הבא. המאמן הארגנטיני העניק גיבוי לקולגה מולו יתמודד מחר: "הייתה לנו אותה בעיה בנובמבר, כששיחקנו בליגת האלופות. 7-8 משחקים ללא ניצחון. תמיד במהלך עונה יהיו עליות וירידות. גם אצלנו זה אותו דבר. יש להם קבוצה מאוד טובה, המוטיבציה גבוהה. לשתי הקבוצות יש תפיסה מאוד ברורה איך הן רוצות לשחק, אולי אנחנו דומים אבל לא זהים. אני מאוד מכבד את ואת צורת המשחק שלה, אנחנו צריכים להיות חכמים, כמוהם. אני חושב שיהיה משחק בקצב מאוד גבוה, אינטנסיבי, קשה מאוד לשתי הקבוצות. קלופ, עם הניסיון שלו, הוא חכם, הוא מספק איזון טוב לקבוצה. הם אחת הקבוצות הכי כשירות בליגה".

