 היסטוריה: אלאבס בגמר הגביע הספרדי 

בפעם הראשונה בתולדותיה, עלתה לגמר הגביע הספרדי. הבאבזורוס שחזרו העונה לליגה הבכירה השיגו 0:1 דרמטי על לאחר 0:0 במשחק החוץ וזכו למפגש על כל הקופה מול ברצלונה שיערך ב-27 במאי. כרגע לא ברור היכן יערך המשחק, כאשר שתי האופציות הבולטות הן הסנטיאגו ברנבאו והוויסנטה קלדרון.

החבורה של מאוריסיו פלגרינו הראו יכולת לחימה יוצאת דופן במשחק הראשון, וגם הפעם היו יריב שקול. הם סיכנו יותר את השער של האורחים ואדגר מנדס כבש שער יוקרתי בדקה ה-82 ששלח אותם לחגוג. הקבוצה שהדיחה את ריאל מדריד ברבע הולכת הביתה מאוכזבת.

, שכשלה בכל 4 המקרים הקודמים בחצי הגמר, העלתה מחדש את רוח הנוסטלגיה. ב-2001 היא הופיעה בפעם הראשונה בתולדותיה בגמר כלשהו, זה קרה בגמר גביע אופ"א, שם הפסידה 5:4 לליברפול בהארכה, במפגש בלתי נשכח שנערך בדורטמונד.

תפגוש את ברצלונה בגמר שייערך כאמור בעוד שלושה חודשים. הקטאלונים שהדיחו את אתלטיקו מדריד בחצי מגיעים כמובן כפייבוריטים מובהקים, אבל הקבוצה הצנועה כבר הראתה שאי אפשר להספיד אותה וכבר ניצחה בקאמפ נואו העונה 1:2. האם היא יכולה ללכת עד הסוף?

Gracias a todos los que han compartido nuestra ilusi?n! Y...sigamos so?ando??| Thanks everyone for sharing our dream, keep it #GoazenGlorioso pic.twitter.com/i37XVv8rb2 — Deportivo Alav?s (@Alaves) February 8, 2017

7 - Edgar M?ndez has scored more goals than any other Alaves player this season (La Liga and Copa del Rey). Hero. pic.twitter.com/NeKVRzYSoL — OptaJose (@OptaJose) February 8, 2017