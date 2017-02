 בגיל 57: ויקטור צ'אנוב הלך לעולמו 

אחד השוערים הגדולים בתולדות מכבי חיפה בפרט והכדורגל הישראלי בכלל, הלך הערב (רביעי) לעולמו בגיל 57, כך מדווחים בכלי התקשורת באוקראינה, מולדתו. סיבת מותו אינה ברורה.

צ'אנוב שהחל את דרכו בשחטאר דונייצק ב-1978, שיחק גם בשורותיה של דינמו קייב האגדית של ואלרי לובאנובסקי במהלך שנות השמונים, שם התחרה על האפודה עם מיכאלקו מיחאיילב. במהלך התקופה דינמו קייב זכתה בשלוש אליפויות ו-5 גביעים ורגע השיא שלה היה הזכיה בגביע המחזיקות ב-1986.

אחרי פירוק ברית המועצות, הגיע צ'אנוב לישראל ב-1990. הוא הוביל את מכבי חיפה לדאבל בעונתו הראשונה בעונת 90/91 אחרי ניצחון על הפועל פ"ת בגמר. הוא רשם במהלך הקדנציה שלו בכרמל 78 הופעות ועזר לירוקים לזכות גם בגביע המדינה בעונת 92/93. עונה לאחר מכן עבר לבני יהודה וב-1995 פרש מכדורגל.

שוער העבר זכה לעדנה גם בנבחרת ברית המועצות. ב-1988 הוא היה חלק מהנבחרת הגדולה בתולדות המעצמה הסובייטית שסיימה במקום השני באליפות אירופה לאחר שהפסידה 2:0 להולנד של רינוס מיכלס בגמר במינכן. צ'אנוב לא שיחק בטורניר (שימש כמחליף לרינאט דסאייב האגדי) וגם לא במונדיאל 1990 באיטליה, שגם אליו זומן.

