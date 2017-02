 "לכן משחקים עד הסוף, לא דמיינו שננצח" 

קשה לעכל, בוודאי למי שהלך לישון כשאטלנטה עוד הובילה 3:28, אבל אחרי סופרבול אגדי, בסיומו ניו אינגלנד יצאה מהקבר וניצחה 28:34 בהארכה, הרשת געשה ומעל כולם עמד כמובן הגיבור הגדול של הערב, טום בריידי, שהוביל את הקאמבק המדהים של הפטריוטס בדרך לטבעת חמישית, שהופכת אותו לקוורטרבק המעוטר ביותר בהיסטוריה של הליגה ולשחקן השני בכל הזמנים שזוכה ב-5 אליפויות והראשון שמוכתר ל-MVP של המשחק הגדול ארבע פעמים.

בריידי אמר על הפיגור העצום: "לא חשבתי יותר מדי, רק שאנחנו צריכים להשיג נקודות. צימקנו ל-9, ואז השגנו את האיבוד, הרבה חרא קרה הערב. כולנו שמרנו אחד על הגב של השני. בשום שלב לא הרגשנו מחוץ למשחק. זה היה קרב קשה, יש להם קבוצה נהדרת. אני נותן להם המון קרדיט. פשוט עשינו כמה מהלכים יותר מהם".

על המהלך האחרון שניצח הוסיף: "יש הרבה מהלכים שהמאמן מדבר עליהם, אתה אף פעם לא יודע איזה מהם ינצח לך את הסופרבול. היו בטח 30 כאלה הערב ואם רק אחד מהם היה יוצא אחרת, התוצאה הייתה שונה. היה קשה לדמיין שננצח כשהיינו בפיגור 28:3, זה הצריך הרבה מהלכים גדולים ובגלל זה אתה משחק עד הסוף".

מי שהשיג את הטאצ'דאון המנצח, כמו גם שניים נוספים לפני ההארכה, הוא ג'יימס ווייט, שכובד המשקל של מה שעשה עדיין לא היכה בו: "עדיין לא עיכלתי, זה משהו שאתה חולם עליו בתור ילד אבל זה עדיין לא שקע אצלי. ידענו שיש לנו סיכוי במשך כל המשחק. זה היה קאמבק מדהים של הקבוצה שלנו. זה לא אמיתי כרגע, אי אפשר לכתוב את התסריט הזה".

עבור ניו אינגלנד מדובר בזכייה מתוקה במיוחד, אחרי שבשנה שעברה בריידי הושעה על ידי הליגה לארבעה משחקים בעקבות פרשת דפלייטגייט שהחלה לפני שנתיים. הבעלים רוברט קראפט לקח את המיקרופון כשהגביע בידיו ואמר לקול התשואות: "לפני שנתיים זכינו בתואר הרביעי שלנו ואמרתי לאוהדים שזו האליפות הכי מתוקה. אבל הרבה קרה בשנתיים האחרונות, ואני לא חושב שזה מצריך הסברים. אני רוצה להגיד לאוהדים שלנו, לצוות האימון הנהדר שלנו, לשחקנים שהיו ספקטקולריים: זה ללא ספק הכי מתוק מכולם. אני גאה לומר, בפעם החמישית, שהפטריוטס אלופי העולם".

גם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חבר של קראפט ובריידי, שחזה ניצחון של הפאטס ב-8 נקודות, בירך בטוויטר: "איזה קאמבק וניצחון מדהים. טום בריידי, בוב קראפט וקואץ' בליצ'יק הם ווינרים מוחלטים. וואו!"

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 בפברואר 2017

ב-ESPN דאגו להראות עד כמה לא סביר הניצחון של הפטריוטס היה בהתחשב בפיגור.

A look at the dramatic turn in win probability in the Patriots' Super Bowl win pic.twitter.com/1SYGxRBuEK — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 בפברואר 2017

ברחבי ארה"ב הטוויטר געש בעקבות הסיום הבלתי נשכח. קובי בראיינט ולברון ג'יימס היו מהראשונים לברך את טום בריידי, שהצטרף לקובי עם 5 טבעות משלו.

Brady=GOAT. CONGRATS brother!! — LeBron James (@KingJames) 6 בפברואר 2017

הבעלים של דאלאס מאבריקס, מארק קיובן, דווקא בחר לנחם את המפסידים והבעלים של אטלנטה, ארתור בלאנק.

If you see Arthur Blank or any Falcon player, thank them for a great year. The pain of losing is far greater than the joy of winning.

— Mark Cuban (@mcuban) 6 בפברואר 2017

משחק מדהים. לא צריך להיות גאון כדי להנות ממשחק שבהחלט יכנס להיסטוריה. אני חושב שהאשטג שלי מהיום מסכם הכל... #NeverStopBelieving ???? — Tomer Hemed (@tomer87) 6 בפברואר 2017

הקוורטרבק המפסיד, מאט ריאן, היה מאוכזב בסיום: "אין משהו שאפשר להגיד. זה הפסד קשה. ברור שאנחנו מאוד מאוכזבים, היינו מאוד קרובים להשלים את המשימה, אבל קשה למצוא את המילים הערב". אחד מאוהדי הפאלקונס המפורסמים, הזמר אשר, הבטיח שקבוצתו תחזור חזקה יותר והעלה תמונה שלו ושל מארק וולברג, אוהד ניו אינגלנד ידוע.