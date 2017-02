 רבע 1 בסופרבול: ניו אינגלנד - אטלנטה 0:0 

אירוע הספורט הגדול של השנה הגיע. הסופרבול ה-51 נערך בשעה זו בין הניו אינגלנד פטריוטס לאטלנטה פאלקונס, באצטדיון NRG ביוסטון. טום בריידי וביל בליצ׳יק מחפשים טבעת חמישית בהופעה השביעית שלהם על הבמה המרכזית, מול ההתקפה הכי טובה ב-NFL, בהובלת ה-MVP הטרי, מאט ריאן.



הפאטס נכנסו לפלייאוף עם המאזן הכי טוב בעונה הסדירה, 2:14, ודילגו בקלילות מעל יוסטון (16:34) ופיטסבורג (17:36) בפוסטסיזן. מנגד, הפאלקונס סיימו את העונה עם 11 ניצחונות ו-5 הפסדים ודרסו את סיאטל 20:36 ואת גרין ביי 21:44.



זהו הסופרבול התשיעי של הפטריוטס, שבכך קובעים שיא ליגה חדש, בעוד עבור הפלקונס זוהי הפעם השנייה במעמד, אחרי שהפסידו לדנבר ב-1999. לפאטס זיכרונות נעימים מה-NRG ביוסטון, בו זכו בטבעת ב-2004 אחרי שגברו על קרוליינה, אם כי אותו משחק נחרט בזיכרון בעיקר הודות לתקרית העירום המפורסמת של ג׳נט ג׳קסון במהלך מופע המחצית. הלילה מי שלבטח תיתן שואו ענק בהפסקה היא ליידי גאגא.



