 חלון ראווה: סיכום מועד ההעברות של החורף 

בניגוד למזג האוויר הסוער שפוקד את אירופה בינואר, חלון של ינואר באירופה היה רגוע יותר. הרבה ספוקלציות עלו באוויר, אבל הסופר סטארים הגדולים באמת נותרו בקבוצותיהן. הבריון החדש בשוק , הקבוצות הסיניות, מחקו לנו את טיפת הרומנטיקה שנותרה בכדורגל עם סכומים מופרזים שהוצאו, בעוד מי שהפכה להפתעה הנעימה היא הליגה הצרפתית.

לראשונה מזה תקופה האחרונה, המועדונים מארץ הבאגט (ולא רק פ.ס.ז'), הכניסו את היד עמוק לכיס, והראו שהליגה שם רלוונטית מתמיד. רגע אחרי שהחלון נסגר, סיכמנו אותו מזווית אלטרנטיבית:



האירועים המרכזיים של החלון:

5 מתוך 10 ההעברות הגדולות שייכות לכסף הגדול של הליגה הסינית: כאשר אוסקר נמצא בפסגה, כשבגיל 25 ויתר על המשך הקריירה ועבר מצ'לסי לשנגחאי SIPG תמורת 60 מיליון יורו.

-הליגה האירופית שמשכה את מירב תשומת הלב בחלון ההעברות הייתה הליגה הצרפתית עם 4 גדולות שנחתו ברפובליקה: יוליאן דראקסלר, גונסאלו גדש, דמיטרי פאייט וממפיס דפאיי הגיעו לליגה הצרפתית בסכום כולל של 120 מיליון אירו (לאורך כל הקיץ האחרון קבוצות הליגה הצרפתית הוציאו בסה"כ 196 מיליון יורו).

-הליגה האנגלית שהוציאה בקיץ האחרון קרוב ל-1.4 מיליארד יוירו הייתה רגועה בהרבה בינואר הנוכחי. רק שתי בולטות בממלכה תופסות את הטופ 10: גבריאל ז'סוס, הילד הברזילאי בן ה-19, הונחת מפלמייראס תמורת 33 מיליון אירו. בדומה לממפיס דפאיי, גם מורגן שניידרלין, לא הצליח למצוא את מקומו תחת מוריניו, ונאלץ לעבור מערבה לאברטון תמורת 23 מיליון יורו.

בשקלול הנתונים אנחנו מקבלים את הפרמייר ליג (עדיין) כליגה הפעילה ביותר בחלון ההעברות: סה"כ 232 מיליון אירו הוציאו הקבוצות בממלכה, בעיקר קבוצות התחתית שיעשו הכל כדי להישאר בליגה עונה נוספת, גם אם זה אומר להוציא 17 מיליון יורו על פטריק ואן אנהולט (מסנדרלנד לקריסטל פאלאס).

-הליגה הסינית הוציאה עד עתה 219 מיליון יורו, אבל צריך לזכור שחלון בסין מסתיים רק ב-28 בפברואר. משמע: עוד הרבה מאוד שחקנים יוותרו על הקריירה שלהם תמורת הכסף הגדול. (יש גם מקרים הפוכים: ע"ע ניקולה קליניץ', שבחר להישאר בפיורנטינה במקום להעשיר את חשבון הבנק שלו).

10 הגדולות של ינואר:

1 . אוסקר מצ'לסי לשנגחאי SIPG תמורת 60 מיליון יורו.

2. יוליאן דראקסלר מוולפסבורג לפ.ס.ז' תמורת 40 מיליון יורו.

3. גבריאל ז'סוס מפלמייראס למנצ'סטר סיטי תמורת 33 מיליון יורו.

4. גונסלו גדש מבנפיקה לפ.ס.ז' תמורת 30 מיליון יורו.

5. דמיטרי פאייט מווסטהאם למארסיי תמורת 29.7 מיליון יורו.

6. אודיון איגאלו מווטפורד לצ'נגצ'ון יטאי תמורת 23.5 מיליון יורו.

7. מורגן שניידרלין ממנצ'סטר יונייטד לאברטון תמורת 23 מיליון יורו.

8. ז'אנג צ'נגדונג מבייג'ינג גואן להביי תמורת 20.5 מיליון יורו.

9. אקסל ויטסל מזניט סט. פטרסבורג לטיאנג'ין תמורת 20 מיליון יורו.

10. פאטו מוויאריאל לטיאנג'ין תמורת 18 מיליון יורו.

המבזבזת: פ.ס.ז'

כרגיל בשנים האחרונות, הקטארים לא בוחלים באמצעים אם זה בסתיו בקיץ או באביב. גם בינואר הנפט הקטארי נתן את הטון. 70 מיליון יורו הוציאה האלופה מעיר האורות בחלון הנוכחי כאשר גולת הכותרת היא כמובן הבאתו של יוליאן דראקסלר מוולפסבורג תמורת 40 מיליון אירו.



בנוסף לכוכב הגרמני, גם גונסאלו גדש, כשרון גדול בן 20, תוצר אקדמיית הנוער של בנפיקה, נחת עבור 30 מיליון יורו+7 מיליון בונוסים עתידיים. ראשי המועדון מבירת פורטוגל ויתרו על סעיף השחרור הנקוב בחוזהו על סך 60 מיליון, כי הבינו שככל הנראה הצעה גבוה מזו הם לא יקבלו.

העברה המשפיעה ביותר: יוליאן דראקסלר

בגיל 23 יוליאן דראקסלר קיבל הזדמנות נהדרת לשוב לבמה המרכזית בכדורגל האירופי. אשתקד הוא הוביל את וולפסבורג עד לרבע הגמר הצ'מפיונס עם ניצחון היסטורי במשחק הראשון. לא מעט פציעות הספיק לחוות הכשרון העצום שגדל בשאלקה, עצם העובדה שבגיל 21 הוא כבר הספיק להניף את גביע העולם עם נבחרתו מעידה יותר מכל על הפוטנציאל האדיר, שרק ממתין להתפרץ החוצה.

מאז פאביו גרוסו במדי ליון, לא ראו אלוף עולם מכהן מככב בליגה הצרפתית. את המשימה הראשונה הוא יקבל כבר בעוד שבועיים, כאשר ברצלונה תינחת בעיר האורות לשמינית גמר הצ'מפיונס. בשביל אירועים כאלה הקטארים הנחיתו את דראקסלר, שמקווה סוף כל סוף לענות על כל הציפיות.

המכניסה: צ'לסי (67 מיליון יורו)

בקיץ 2012, צ'לסי הוציאה 20 מיליון פאונד עבור ילד בן 20 העונה לשם אוסקר. 4 שנים וחצי מאוחר יותר וגם בחלומות הוורודים ביותר שלו, רומן אברמוביץ' לא היה האמין שעבור שחקן ספסל ישלמו לו 60 מיליון פאונד. ככה זה שיש סינים באזור.



ההחלטה עבור אוסקר לא הייתה כבדת משקל: את מקומו ב-11 הוא איבד אצל אנטוניו קונטה, בנבחרת אצל טיטה הוא מעולם לא קיבל דקת משחק אחת, וכך בגיל 25 אחת התקוות הגדולות של הכדורגל הברזילאי בשנים האחרונות (47 הופעות בינלאומיות) הלך אחר הכיסים שמתמלאים להם אט אט.

הפלופ הגדול: מנולו גביאדיני

8 שערים. זה ההספק הדל של מנולו גביאדיני בשנה וחצי האחרונות במדי נאפולי. אשתקד פיפיטה היגואין כיכב בדרום איטליה, ונכנס לדפי ההיסטוריה של הליגה האיטלקית. העונה, החלוץ האיטלקי בן ה-25 קיבל הזדמנות פז כאשר האיש שהיה אמור לרשת את פיפיטה, ארקדיוש מיליק נפצע כבר לאחר המחזור ה-7.



גביאדיני לא הצליח לשכנע את מאוריציו סארי לתת לו את המושכות בהתקפה, וגם הפעם איכזב עם תפוקה דלה. לא בטוח ש-17 מיליון היורו שסאות'המפטון השכיבו עבור גביאדיני יצליחו לעשות את השינוי אצל אחת האכזבות בגדולות של דה לורנטיס בשנים האחרונות.

DEAL DONE: Southampton have signed Manolo Gabbiadini from Napoli for around £17m. (Source: @SouthamptonFC) pic.twitter.com/9zza5yZBqp