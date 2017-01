 דקה 60: קונגו DR נגד גאנה 1:0 

שלב הנוקאאוט של גביע אפריקה כבר כאן, ואחרי שבורקינה פאסו וקמרון הבטיחו את המקום בחצי הגמר אתמול (שבת), ונבחרת גאנה חולמים להצטרף כשהם מתמודדים בסטאד ד'אויים מול הסינדרלה של הטורניר, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

הכוכבים השחורים הפסידו 1:0 בסיום שלב הבתים למצרים, אך שני הניצחונות הקודמים, 0:1 על אוגנדה ומאלי, הבטיחו כבר את העלייה לרבע הגמר. בסופו של דבר ייתכן ומדובר בברכה, שכן המצרים הודחו אתמול בדו קרב פנדלים מול קמרון, אחרי 0:0 בתום 120 דקות. האריות יפגשו את המנצחת במשחק היום.

הקפטן אסמואה ג'יאן, שנפצע במשחק מול מצרים, לא כשיר בסופו של דבר והגנאים ייאלצו להסתדר בלי הכובש המצטיין שלהם בגביעי אפריקה. האחים אנדרה וג'ורדן אייו הם אלה שפתחו בחוד ההתקפה בהיעדרו של ג'יאן.

מנגד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הלהיבה בשלב הבתים, עם 0:1 מפתיע על מרוקו, 2:2 עם חוף השנהב ו-1:3 על טוגו, אך גם בשורותיה מספר פצועים בחלק ההגנתי.

מהלך המשחק

טעות קשה של ג'ון בויה כמעט ועלתה לגאנה בשער מוקדם. הבלם נגח לאחור לא טוב ואמבוקאני השתלט, עבר את ברימה וגלגל חלש לקורה, פספוס גדול לקונגו הדמוקרטית כבר בדקה השביעית. שתי דקות חלפו ואמפוקו בעט מ-18 מטר, אבל הכדור היה חלש מדי וברימה קלט בקלות.

הכוכבים השחורים התקשו לפתח משחק התקפה ב-20 הדקות הראשונות, הנמרים הם אלה שיזמו ושלטו בקצב. בדקה ה-24 ג'ורדן אייו לחץ את השוער מטאמפי, שלא הצליח להשתלט על הכדור בצורה טובה וכמעט איבד אותו, אך בגלישה הצליח להרחיק לחוץ. שתי דקות לאחר מכן הקונגולזים שוב התקרבו. אמבוקאני הקפיץ יפה מעל אטסו, וכשהקיפה אותו ההגנה הוא הסיט אחורה לג'וניור קבאננגה, שמחוץ לרחבה בעט בשמאל מעל השער.

אמבוקאני המשיך לעשות צרות להגנה הגנאית, כשבדקה ה-37 אמפוקו הקפיץ לו כדור לתוך הרחבה, אבל החלוץ בעט מזווית קשה לרשת החיצונית. הכוכבים השחורים המשיכו לשלוט בכדור עד למחצית, אך לא הצליחו לרשום בעיטה למסגרת. 0:0 אחרי 45 דקות.

