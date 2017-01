 חוטף אש: "אפילו מויס הצליח יותר מקלופ" 

תקראו לזה משבר, תגידו שזה החיסרון של סאדיו מאנה, אבל משהו לא טוב עובר על . החניכים של יורגן קלופ. אחרי שצברו רק ניצחון ב-2017, המייטי רדס הודחו אתמול (שבת) לאחר שספגו 2:1 ביתי מול וולבס מהליגה השניה. יחד עם זאת, הבשורה הגדולה מבחינת הגיעה כמה שעות לאחר ההפסד. סאדיו מאנה וסנגל הודחו מגביע אפריקה, כאשר הוא יחזור מיידית לליברפול, וינסה לעזור לה להשתקם מהמשבר עימה מתמודדת.

זאת הייתה תצוגה מאוד לא טובה, התחלנו רע וזה לא השתפר. אין הרבה דברים טובים לומר היום", סיכם יורגן קלופ את ההתמודדות, "זה היה קשה, ההתחלה נתנה להם הרבה ביטחון, אנחנו ניסינו אבל לא מספיק. המחצית השניה הייתה טובה יותר אבל לא מספיקה".

קלופ שביצע רוטציה רחבה בהרכב, וספג ביקורת מהצהובונים בממלכה, עמד מאחורי ההחלטה שלו: "אני אחראי להרכב, אי אפשר להאשים את השחקנים על זה. אני אחראי ב100% לתצוגה היום". הגרמני הודה ששום תירוץ לא יתקבל אחרי התצוגה: "היה יום ממש רע, אין לי הרבה מה להוסיף, אני מצטער".

בממלכה לא השתכנעו מהאמירות של קלופ, שעומד במרכז הביקורת. המאזן ב-2017 של ניצחון אחד, 3 תוצאות תיקו, 4 הפסדים, שבעה שערי זכות ו-10 שערי חובה, עשו את שלהם, כאשר קלופ הושווה ללא אחר מאשר דיוויד מויס. המאמן, שנכשל במנצ'סטר יונייטד, החזיק ב-52.9% הצלחה עד שפוטר, בעוד לקלופ יש 49.4% בלבד, אך מעמדו נותר איתן.

גם ברשת לא נותרו אדישים למצבה של , קיבצנו לכם את מיטב הממים:

