 שלא ייגמר לעולם: בופון ממשיך לרגש 

כדורגל יכול לגרום למיליוני אוהדים ברחבי העולם, לחגוג כמו משוגעים אחרי ניצחונות, לבכות אחרי הפסדים, לקלל את החלוץ ברגע אחד ולהיות בטוח שהוא הטוב בעולם, רק דקה לאחר מכן, שבוע אחר שבוע. ענף שגורם לנו להתנהג כמו ילדים, אבל רק בגלל שהוא מצליח לרגש אותנו כאילו היינו, שוב, ילדים.

לכן, קל להבין מדוע השחקנים האהובים עלינו הם אלו שהצליחו לרגש אותנו, שנגעו בלבבות האוהדים, גם באלו של הקבוצה היריבה. אמנם שחקני על כמו ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו או זלאטן איברהימוביץ', יצליחו לסחוט מאיתנו קולות התפעלות אחרי עוד מבצע מרשים או שער גדול אך שחקנים כמו קרלוס פויול, פול סקולס או פרנצ'סקו טוטי לעד יתפסו פינה חמה בלב הקהל הרחב.

שחקנים שהצליחו לשכנע אותנו שהכדורגל הוא מעבר למקצוע בשבילם, שהדביקו אותנו בתשוקה שלהם למשחק ובנאמנות שלהם ליושבי היציעים. אותם יחידי סגולה הם אלו שהופכים לקונצנזוס אצל הקהל הרחב.



בעידן בו הכסף השתלט על הכדורגל ועוד כוכבים נודדים לסין בשביל להעשיר את חשבון הבנק שלהם, הדעה הרווחת היא שאין יותר שחקנים מהסוג הזה בכדורגל המודרני. התחושה היא שהם הולכים ונעלמים, פורשים אחד אחרי השני, ומשאירים אותנו ללא גיבורים. אחד הבודדים שנותרו בתוך העולם המנוכר, הוא , זה היום (שבת) חוגג 39 ונותן תחושה שהוא תמיד יהיה שם.

מבחינת יכולות, אין עוררין על כך שבמדובר באחד מגדולי הדור. ואכן, יש בסיס לתואר הזה. קשה לחשוב על עוד שוער שהצליח לשחק ברמה כל כך גבוהה במשך יותר מ-20 שנה מבלי לאבד קמצוץ מהיכולת.



רשימת התארים והשיאים של האיטלקי היא בלתי נגמרת: אלוף העולם עם איטליה ב-2006, אלוף איטליה 9 פעמים (שיא איטלקי), השוער היקר בכל הזמנים (מעל ל-15 שנים), השוער הטוב ביותר במאה ה-21 ע"פ ה-IFFHS ועוד שלל תארים ושיאים שרק עליהם אפשר להכין סדרת כתבות שלמה.

Gianluigi Buffon: "I still do not feel like an old guy at the age of 38. Who knows, I might retire at the age of 65." ??#UCL pic.twitter.com/Ii4wydAkyZ

— Champions League (@ChampionsLeague) 25 בינואר 2017