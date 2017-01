 עונש כבד: ארסן ונגר הורחק מ-4 משחקים 

כשהיא משייטת בפסגת הפרמיירליג, צ'לסי תארח מחר (שבת, 17:00) את ברנטפורד לדרבי לונדוני בגביע האנגלי ותנסה לעשות צעד נוסף אל עבר זכיה ראשונה מאז 2012.

מאז ה-2:0 לטוטנהאם שעצר את רצף הניצחונות המטורף שלהם, הבלוז הספיקו לחזור לעניינים עם רצף חדש של שלושה. בסיבוב הקודם בגביע, החבורה של אנטוניו קונטה לא התקשתה והביסה את פיטרבורו מהליגה השלישית 1:4 וגם הפעם מצפה לה טיול מול היריבה מהצ'מפיונשיפ.

'Now we have won one trophy, I’m sure more will follow.'



- Mark Hughes following that FA Cup triumph in 1997! https://t.co/Wdk0diNEKN