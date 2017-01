 ראמוס: "זה קשה". זידאן: "אני לא מודאג" 

פחות משבועיים חלפו מאז שהכותרת "בלתי מנוצחים" התנוססה על השער של עיתון "מארקה" המתפרסם במדריד. יום קודם לכן ריאל עשתה קאמבק מרשים מול סביליה וחזרה מ-3:1 ל-3:3 כדי לקבוע שיא בכדורגל הספרדי עם 40 משחקים רצופים ללא הפסד, אבל מאז משהו חורק אצל הבלאנקוס. אחרי אותו תיקו דרמטי, כריסטיאנו רונאלדו וחבריו הפסידו פעמיים ברצף, ניצחו רק פעם אחת בארבעה משחקים ואתמול (רביעי) הגיע השיא (השלילי): הדחה מגביע המלך.

סלטה ויגו שלחה את ריאל הבייתה עם 3:4 במפגש הכפול בדרך לחצי הגמר והרסה לזינדין זידאן ושחקניו את חלום הטרבל. הגליסיאנים נעזרו בשער עצמי של דנילו, דניאל ואס סידר להם יתרון 1:2 בדקה ה-85 ולוקאס ואסקס רק השווה בתוספת הזמן. סרחיו ראמוס שהתרגל להציל את ריאל בדקה ה-90, לא הצליח להושיע הפעם ואמר בסיום: "ברור שזה קשה ואנחנו עצובים, אבל אני מעדיף להיות מודח עכשיו מאשר בעוד חודש, עם המשחקים בליגה ובליגת האלופות. אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו ולהיות מאוחדים".

על רצף התוצאות האחרון אמר הקפטן: "היה לנו חצי ראשון מצויין לעונה ואי אפשר לנצח כל הזמן". ראמוס הוסיף: "אנשים תמיד מדברים על מזל ואני אומר שצריך להסתכל על המחצית הראשונה - יצרנו הרבה מצבים ושלטנו. במשחקים אחרים היינו כובשים פעמיים במחצית כזו".

זידאן אמר: "אני לא יכול להסביר מה קורה לנו, אבל אני לא מודאג. הכי כואב זה להיות מודח אחרי משחק כזה כי לא הגיע לסלטה לעבור שלב. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב קדימה, להמשיך לעבוד ולהתמקד בליגה ובאלופות". ברשת לא ריחמו על ריאל אחרי ההדחה וגם בכלי התקשורת בברצלונה לא פספסו הזדמנות לעקוץ את היריבה המושבעת. "אין גביע, אין טרבל", נכתב על שער ה"מונדו דפורטיבו".

Zidane and Danilo in the tunnel

pic.twitter.com/CA3wMlHFqp