 כלוב הזהב: צפו ובחרו את רגעי השנה ב-UFC 

רגע לפני שהשנה נגמרת, הגיע הזמן לסיכומים. לא פחות מ-41 אירועים ולמעלה מ-400 קרבות התקיימו ב- במהלך שנת 2016, שהייתה מסקרנת מכל הבחינות. בין הסיפורים, קונור מקגרגור הפך ללוחם הראשון שמחזיק בתואר בשתי קטגוריות משקל בו זמנית, מייקל ביספינג הפתיע את כל עולם ה-MMA וזכה בחגורה במשקל בינוני לאחר 10 שנים בארגון וג'ון גונס המשיך לאכזב את מעריציו. קיבצנו לכם את מיטב הרגעים ובנינו עבורכם סקרים, כל שנותר הוא לצפות, להחליט ולהצביע בקטגוריות הבאות:

קרב השנה:

רובי לולר - קרלוס קונדיט

חגורת האליפות על הפרק, אקשן לא פוסק במשך חמישה סיבובים, העובדה שמדברים על הקרב למרות שנערך כבר בחודש ינואר - כל אלה מעידים שמדובר באחד הקרבות הכי טובים השנה. לולר הוותיק, הגיע כאלוף לאחר שפירק את רורי מקדונלד בקרב השנה של 2015, אך כמו בכל קרב צמוד הרבה אוהדים עדיין מאמינים כי התואר הגיע דווקא לקונדיט. בכל מקרה, לולר הספיק להפסיד מאז את החגורה לטיירון וודלי.

קונור מקגרגור - נייט דיאז 2

חמישה חודשים וחצי לאחר שהפתיע את עולם ה-MMA והכניע את הכוכב האירי, דיאז קיבל הזדמנות נוספת להוכיח כי לא היה מדובר במקרה ועל הדרך לאסוף צ'ק שמן בו זוכים רק כשנלחמים במקגרגור. מסיבת העיתונאים בה נזרקו בקבוקים ברחבי ה-T-Mobile Arena בלאס וגאס, העידה על הלחץ לפני הרימאץ'.



מקגרגור, "הידוע לשמצה", קבע כי הקרב יתקיים במשקל מעורב, שתי קטגוריות מעל התואר בו הוא החזיק באותה תקופה במשקל נוצה. שני הסיבובים הראשונים היו בשליטה בלעדית של האלוף, ששלח את יריבו שלוש פעמים לרצפת האוקטגון בזכות השמאלית הקטלנית. אך כמו בקרב הראשון, דיאז חזר ולא היה רחוק מלסיים את האירי בהמשך. לאחר 25 דקות של מלחמה, מקגרגור ניצח בהחלטת שופטים. המלך חזר.

קאב סוואנסון - דוהו צ'וי

לא מזמן, ב-10 בדצמבר, אוהדי ה- ברחבי העולם קיבלו ממתק אמיתי. הכוכב העולה מדרום קוריאה עלה כפייבוריט מול היריב אותו העריץ כילד. כולם ידעו כי מדובר במצ'אפ מעניין, אבל אף אחד לא ציפה ל-15 דקות עם אקשן לא פוסק ודם בכל פינה. שני הלוחמים פגעו אחד בשני בצורה קשה, אך סוואנסון התעלה והעניש את יריבו ללא הפסקה בדרך לניצחון בהחלטה.

טוני פרגוסון - לאנדו ונאטה

שבועיים וחצי לפני האירוע, מייקל קייזה, יריבו המיועד של פרגוסון, פרש בשל פציעה בגב. ללא קרב אחד בארגון, ונאטה קפץ על המציאה והסכים למלא את המקום. פרגוסון, זוכה "הלוחם האולטימטיבי 13", הגיע ברצף של שבעה ניצחנות ונחשב לפייבוריט עצום. ונאטה אמנם נכנע בסיבוב השני, אבל לא לפני שנתן קרב אדיר וכמעט סיים את יריבו.

לוחם השנה:

סטיפה מיוצ'יץ'

הקרואטי, שעדיין עבד בשרותי הכבאות באוהיו בתחילת דרכו בארגון, סיים בנוקאאוט את אנדריי אורלובסקי בינואר וזכה לקרב על האליפות מול פבריציו ורדום בחודש מאי בברזיל. רבים לא נתנו לו סיכוי מול הברזילאי המוכשר, אבל מיוצ'יץ' הוכיח אחרת וזכה בחגורה בזכות אגרוף מדויק ששלח את יריבו לשינה קצרה. בספטמבר, מיוצ'יץ' שמר על התואר בזכות נוקאאוט נוסף, הפעם מול אליסטר אוברים המאיים.

קונור מקגרגור

האיש שפרץ לתודעה לפני 3 שנים וחצי ומאז שינה את הארגון לנצח. כולם מנסים להתלבש כמוהו, כולם רוצים לדבר כמוהו, כולם משוועים לביטחון וכריזמה כמו שלו, והכי חשוב - כולם חולמים להילחם כמוהו.



לאחר ששלח את ז'וזה אלדו לישון תוך 13 שניות וזכה בחגורת האליפות במשקל נוצה בדצמבר 2015, מקגרגור כיוון גם לחגורה במשקל קל, אבל יריבו המיועד רפאל דוס אניוס נפצע. קונור אמנם הפסיד השנה לדיאז, שהחליף את הברזילאי, אבל נקם בו בהמשך. השיא הגיע ב- 205, האירוע הראשון שנערך בניו יורק, בו האירי הפך לראשון בהיסטוריה שמחזיק בשתי חגורות משקל בו זמנית כשהביס את אדי אלברס, האלוף היוצא.

מייקל ביספינג

בגיל 37, 10 שנים ו-26 קרבות לאחר שערך את הבכורה בארגון, הבריטי זכה בתואר העולמי במשקל בינוני. בדרך, ביספינג גבר על אנדרסון סילבה, הלוחם הטוב ביותר בכל הזמנים, על אף שכבר היה מעבר לשיאו. כנגד כל הסיכויים וכשסוכנויות ההימורים נותנות לו יחס של 1 ל-6 לניצחון, "הרוזן" עלה בהתראה קצרה לקרב על התואר מול לוק רוקהולד, שניצח אותו בעבר וסיים את חמשת הקרבות האחרונים שלו.



הדבר לא מנע מביספינג להדהים את העולם ולשלוח את היריב המר לקרשים בנוקאאוט מהדהד. לקראת סיום השנה, הבריטי הגן את התואר מול דן הנדרסון הוותיק, שהגיע לקרב פרישה מהארגון.

דומיניק קרוז

סיפור הקאמבק הכי גדול ב- . לפני כ-6 שנים "הדומיננטי" זכה בתואר העולמי במשקל תרנגול, אך כעבור שתי הגנות בלבד על התואר, קרע את הרצועות בברכו. לצערו, הניתוח לא הוגדר כהצלחה לכן נאלץ לעבור פעם נוספת את התהליך הכואב. כעבור שנתיים בהן הלוחם לא הצליח לחזור ונפצע שוב במפשעה, הארגון נאלץ לשלול ממנו את התואר. אחרי 3 שנים בהן לא נלחם בזירת האוקטגון, עשה קרוז את החזרה וניצח בצורה משכנעת.

הפרס: קרב על החגורה מול האלוף טי.ג'יי דילשואו בינואר השנה. קרוז, שבזמן ההיעדרות עבר לעמדת הפרשן ברשת "פוקס", גבר על האלוף וזכה סוף סוף בתואר שנלקח ממנו. המומנטום לא נעצר וחודש ביוני הגן על התואר מול יריבו משכבר הימים אורייה פייבר. השנה של קרוז יכולה להיות או חלומית או להסתיים בטרגדיה, כאשר ב-30 בדצמבר ינסה לשמור על התואר מול קודי גרברנדט הצעיר.

נוקאאוט השנה:

לאנדו ונאטה - ג'ון מקדסי

206 העניק לצופים המון רגעים מאושרים. בתחילת הערב, עוד לפני שהקרבות המרכזיים יצאו לדרך, הגיע ונאטה ושלח בעיטה מסובבת לפניו של יריבו. לא סתם הוא מכונה "גרובי".

דן הנדרסון - הקטור לומברד

בגיל 45, כשהוא הרבה מעבר לשיאו, הנדרסון, שידוע בימנית הקטלנית שלו ה-"H-BOMB", נתן את אחד הנוקאאוטים הזכורים של השנה. לאחר ששרד את הסיבוב הראשון, "הנדו" שלח בעיטה לראשו של יריבו וקינח עם מרפק לפנתיאון.

יאיר רודריגז - אנדרה פילי

כבר מספר שנים שמספרים שלנו שהוא הדבר הבא. בגיל 23 ובמאזן 0:3 בארגון, רודריגז הוכיח שהוא ראוי לכל המחמאות עם בעיטה מעופפת בלתי נשכחת מול יריב קשוח במיוחד.

דונלד סרוני - מאט בראון

לאחר שהובס ע"י רפאל דוס אניוס בקרב על התואר במשקל קל בסוף 2015, "הקאובוי" קיבל החלטה - לעלות למשקל מעורב, והתוצאה הייתה כואבת עבור יריביו. סרוני סיים את שלושת הקרבות הראשונים שלו השנה וזכה לבונוסים על תצוגת הערב. רגע השיא הגיע החודש, כאשר שלח בעיטה לראשו של בראון, שהתמוטט באופן מיידי.

הכנעת השנה:

מישה טייט - הולי הולם

לאחר שהדהימה את העולם עם תצוגה נהדרת מול רונדה ראוזי וזכייה בחגורה, הולם רצתה להגן על התואר והייתה בדרך הנכונה. "בת המטיף" שלטה בקרב במשך 4 סיבובים וחצי, אבל נכנעה בסופו של דבר לחניקה של טייט הידועה בכינויה - "קאפקייק".

בן רוטוול - ג'וש בארנט

זו אולי נראית חניקת גיליוטינה, אך "ביג בן" קורא לה "גוגו צ'וק". ברנאט הוותיק, אלוף ה- לשעבר, נחשב לאמן הכנעות וגם הוא לא ציפה להפסיד דווקא במגרש הביתי שלו.

צ'ס סקלי - מקסימו בלאנקו

רחוק מאור הזרקורים, באחד הקרבות המוקדמים באירוע זניח יחסית, קיבלנו את אחת מהכנעות השנה. 19 שניות בלבד לקחו לסקלי כדי להוציא לפועל את חניקת האנקונדה ולשלוח את בלאנקו לשינה קצרה על רצפת האוקטגון.

דמיאן מאיה - קרלוס קונדיט

אי אפשר לבחור את הכנעת השנה מבלי להזכיר את מאיה. אמן ההכנעות הברזילאי חנק שני יריבים השנה, כאשר את קונדיט המוערך בפחות משתי דקות. על הקרקע, לא הרבה מסוגלים למאסטר.

הפתעת השנה:

מייקל ביספינג - לוק רוקהולד

בנובמבר 2014 רוקהולד שלח בעיטה מדויקת וסיים את הבריטי בחניקה. מאז, האמריקאי הכניע גם את ליוטו מצ'ידה וחיסל את כריס ווידמן בדרך לזכייה בתואר במשקל בינוני. בינתיים, ביספינג השיג 3 ניצחונות רצופים כאשר האחרון היה על אנדרסון סילבה (למרות שפניו בסיום הקרב יעידו אחרת) והתקדם בדירוג.



כ-3 שבועות לפני הקרב המיועד ובזמן שהבריטי לקח פסק זמן קצר מאימונים לטובת צילומי סרט, הנשיא דיינה ווייט התקשר. "ויידמן נפצע, אתה רוצה להילחם על התואר?". מעטים נתנו לו סיכוי, הרי רוקהולד נחשב לגרסה משופרת וצעירה ממנו, אבל "הרוזן" הימם את עולם ה-MMA וזכה בחגורה לאחר סדרת אגרופים קטלניים.

נייט דיאז - קונור מקגרגור

דיאז לא נחשב לפראייר. עם ותק של 9 שנים ב- וניצחון מרשים על מייקל ג'ונסון רק כ-3 חודשים לפני הקרב, קשה לקרוא לו אנדרדוג מובהק. לאחר שהביס את אלדו ב-13 שניות וזכה בחגורה במשקל נוצה, האירי כיוון לדאבל עם התואר במשקל קל. אלא ששבוע וחצי לפני הקרב המיועד עם דוס אניוס, הברזילאי נפצע. דיאז, שבילה על יאכטה במקסיקו, קיבל טלפון שהכניס לו מיליוני דולרים בדרך לקרב מול הכוכב הכי גדול של הארגון.



הילד הרע מסטוקטון לא הצליח להוריד את הקילוגרמים המיותרים והקרב נקבע בקטגוריית משקל מעורב, אך האירי עדיין נחשב לפייבוריט ביחס של 5 ל-1. ג'ון אניק, אחד מהשדרים הבכירים ב- , אף הגדיל והבטיח כי אם דיאז ינצח הוא יעשה קעקוע של "209", המיקוד בסטוקטון קליפורניה, השכונה בה גדל האמריקאי. "הידוע לשמצה" הצדיק את היחס עם סיבוב ראשון קטלני ואגרופים שהיו שולחים מתמודדים אחרים לקרשים, אבל דיאז התעשת בסיבוב השני בדרך לניצחון בחניקה והנחיל ליריבו את הפסדו הראשון והאחרון בארגון. באופן לא מפתיע, דיאז לקח את המיקרופון בסיום והטיח: "אני לא מופתע בני ז****".

פארסת השנה:

CM פאנק

לא כל אחד יכול להילחם ב- וזאת פאנק למד על בשרו. כוכב ההיאבקות פרש ועשה הסבה ל-MMA, אך גם כעבור שנתיים של אימונים מפרכים הובס מול מיקי גאל הצעיר בתוך 2 דקות בלבד.

200

אחת לכמה חודשים או אפילו שנים, ה- מארגן ערב יוצא דופן עם מספר קרבות על החגורה בכיכובם של השמות הכי נוצצים בביזנס. אלא שתכניות לחוד ומציאות לחוד. הרימאץ' המסקרן בין מקגרגור לדיאז בוטל בשל אי הופעתו של האירי לקידום האירוע.

בנוסף, הקרב על התואר במשקל חצי כבד בין דניאל קורמייה לג'ון גונס בוטל מספר ימים לפני האירוע בשל העובדה שתוצאות בדיקות הסמים של ג'ונס הוגדרו כחיוביות. כוכב ה-WWE ברוק לסנר נקרא לדגל כדי להציל את המצב, נלחם במארק האנט ואפילו ניצח בהחלטה. אלא שלאחר הקרב התברר כי גם לסנר השתמש בחומרים אסורים.

ג'ון ג'ונס

הכישרון הגדול ביותר בתולדות אמנויות הלחימה המשיך להסתבך גם השנה. לאחר שהתואר נשלל ממנו במהלך 2015 בשל תאונת פגע וברח, ג'ונס זכה בתואר הזמני בחודש אפריל השנה. ב- 200 ג'ונס קיבל את ההזדמנות להילחם מול קורמייה על התואר האמיתי, אבל נתפס בשימוש בחומרים אסורים והפך ללוחם הראשון בהיסטוריה שמופשט פעמיים מהתואר ללא קרב. בשל הפרשה, סוכנות המלחמה בסמים בארה"ב השעתה אותו לשנה, לכן יוכל לחזור רק ב-9 ביולי 2017.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 בדצמבר 2016