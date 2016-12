 האהבה מתה: קרלוס טבס הוכיח שכסף קונה הכל 

"וברדיו לשדרן, יש גם היום מצב רוח מצוין, הוא לא שמע שאצל כולם, האהבה מתה". אומנם לא נכנסתם לאתר פזמונים, אך בשנים האחרונות ניתן לשייך את אותו שיר עצוב לעולם הכדורגל שהופך מיום ליום לקר ומנוכר. אין זה סוד שאת הנשמה והאותנטיות במשחק, החליף לו הכסף הגדול. דווקא בעידן חומרני שכזה ,אוהדי הספורט מחפשים להם בנרות יחידי סגולה, כאלו שעדיין משחקים עבור הסמל, עבור החולצה. אחד כזה בדיוק היה .

החלוץ הארגנטינאי מאז ומתמיד נחשב ל-"El Jugador Del Pueblo", "הבחור מהשכונה", זה שהשיג כמעט הכול בקריירה הנוצצת ולעולם לא שכח את שכונת אפצ'ה בה גדל. בכל קבוצה בה כיכב הוא לבש בגאווה חולצות עליהן כתובות מילות אהבה לשכונת נעוריו ולחברים עימם גדל. לא משנה אם זה היה בצד האדום או התכול של מנצ'סטר או במדי הזברה של יובנטוס, פרח השכונות הצהיר תמיד: "חלומי הגדול הוא לפרוש במקום בו גדלתי כשאני לובש את החולצה של בוקה".

אל אפצ'ה אכן עשה הכול כדי להגשים את חלומו, אך לבסוף מסתבר, שגם חלומות ניתן לקנות בכסף. אם בתחילה היו אלה האוליגרכים הרוסים, לאחר מכן השייחים מהמפרץ, כיום אלו הטייקונים הסינים שהורסים כל חלקה קטנה של אהבה ונאמנות בעולם הכדורגל. השבוע קרליטוס עזב באופן רשמי את בוקה ג'וניורס והפך לכדורגלן העשיר בעולם לאחר שחתם בשורותיה של שנחאי שינואה תמורת 80 מיליון דולר לשנתיים. חוזה עתק זה לא רק קבע רף שכר חדש, אלא גם בישר על מות האהבה בעולם הכדורגל.

מעבר ליכולתו הפנומנאלית על כר הדשא, טבס תמיד התפרסם בשל האמוציות והתשוקות שאפיינו אותו בכל מקום אליו הגיע. "נמאס לי מכדורגל. כדורגל סובב רק סביב הכסף, שחקנים כבר לא מתעניינים בתארים", הצהיר אקס בוקה בשנת 2010 כשלבש את מדיה של הסיטיזנס. כבר באותה תקופה אל אפצ'ה הכריז שלא אכפת לו להפסיד כסף, העיקר לחזור לבוקה. כעבור 5 שנים טבס עמד במילתו כשוויתר על 5.5 מיליון יורו כדי להתיר את חוזהו ביובה בכדי לשוב לארגנטינה ולנשק את כר הדשא המוכר והאהוב בבומבונרה.

"קרלוס היה אחד השחקנים הדומיננטיים שלנו, אך כשראיתי את הבעת פניו הבנתי שאין שום דבר בעולם שיעצור אותו", סיפר מנכ"ל יובנטוס, בפה מארוטה, לפני חזרתו של הבן האובד לשורות הזהובים כחולים. אומנם לא מעט כוכבים דרום אמריקאים מזדקנים שבו בשנים האחרונות לשירת הברבור בקבוצות נעוריהן, אך במקרה של החלוץ המצולק מדובר בסאגה שונה לחלוטין.



באותה תקופה טבס הציג את אחת מעונות השיא בקריירה, שחווה זכייה בדאבל, העפלה לגמר ליגת האלופות וקטף את תואר שחקן השנה באיטליה. בניגוד לקדנציות בסיטי ויונייטד בהן היה מעורב בלא מעט בעיות משמעת ועימותים מתוקשרים עם מאמניו, קרליטוס הפך למנהיג בשורות הגברת הזקנה.

50 שערים, תשוקה בלתי נגמרת ואהבה עצומה שקיבל מיושבי היובנטוס ארנה, היו רק חלק ממנת חלקו של אפצ'ה בקדנציה בת השנתיים בשחור לבן. טבס שעטה על גבו בכבוד את החולצה מספר 10 של אלסנדרו דל פיירו, גם נהג באבירות כמוהו. אם הנסיך ירד עם קבוצתו לליגת המשנה בטענה ש"ג'נטלמן אמיתי לא עוזב אף פעם את הגברת הזקנה שלו", הארגנטינאי הכריז שלמרות האהבה העצומה לאותה קשישה, ליבו שייך רק לאחת - בוקה ג'וניורס.

אין עוררין על כך ששובו של הבן האובד בישר על אחד הקאמבקים המרגשים שנראו בכדורגל העולמי בשנים האחרונות. 40 אלף אוהדים הגיעו לבומבונרה כדי לקבל את אלילם ששב אליהם אחרי 10 שנים, דייגו מראדונה השתולל ביציעים ונדמה היה שבוקה בדרך לטרוף כל יריבה אפשרית בליגה המקומית ובגביע הליברטדורס. לצערם של הלוס בוסטרוס, תכניות לחוד ומציאות לחוד.



קבוצת הגלאקטיקוס הארגנטינאית שכללה בשנתיים האחרונות כוכבים כמו קאטה דיאז, פאבלו פרז, פאבלו אוסבלדו, ניקולס לודיירו, פרננדו גאגו ועוד, אומנם זכתה באליפות ובגביע בשנת 2015 אך במטרתה העיקרית כשלה ובגדול כשנוצחה במפתיע על ידי אינדפנדיינטה מאקוודור בחצי גמר הליברטדורס והודחה מהמפעל היוקרתי ביותר בדרום אמריקה.

הדחה זאת חשפה למעשה את הסדקים שהחלו להיפתח במועדון הפאר מבואנוס איירס וקרליטוס היה אחד הראשונים לספוג את חיצי הביקורת הרבים. אפצ'ה אומנם המשיך לספק מדי פעם ניצוצות גאונות על כר הדשא אך היה מעורב במספר תקריות לא נעימות, בלשון המעטה ובינם כשריסק לחתיכות את רגלו של אסקיאל האם מארחנטינוס ג'וניורס. תוסיפו לכך, הרחקות, פציעות ומספר משכורות שהתעכבו בעקבות גירעון כלכלי ותקבלו תמונת מצב שונה לחלוטין מזאת עליה חלם טבס כשחזר לאהובת נעוריו.

Carlos Tevez has spoken ahead of his move to Shaghai Shenhua. Not entirely sure any of that's true, Carlos. pic.twitter.com/ZkRQttFSeP

"לפעמים אני תוהה האם צדקתי כשהחלטתי לחזור לבוקה, הרבה דברים לא מסתדרים כמו שחשבתי ויש עליי ועל חבריי הרבה ביקורת לא מוצדקת", התראיין קרליטוס לתוכנית הטלוויזיה הארגנטינאית Estudio Futbol. "כשעולה בראשי השאלה הזאת אני מזכיר לעצמי שחזרתי למשפחה שלי ולמועדון שלי כדי שהדברים יהיו טובים יותר", הרגיע את הצופים המתוחים. לקח מעט זמן אך אפצ'ה עמד במילתו ובעונה הנוכחית הבוסטרוס נראים נהדר כשמי שמנצח על הלהקה הוא כמובן מספר 10 האגדי. לאחר 14 מחזורים בוקה ניצבת במקום הראשון כשבמאזנו של קרליטוס 5 שערים (כולל צמד מדהים מול ריבר פלייט בסופר קלאסיקו),7 בישולים ויכולת פנומנאלית.

כפי שכבר ציינו, לא מעט תלאות עברו על קרליטוס מאז שובו לבוקה, למרות זאת במהלך השנתיים האחרונות הוא דחה מספר הצעות נוצצות מהאקסיות קורינתיאס ויובנטוס ושיחת טלפון מפתה מאנטוניו קונטה שהתחנן אליו שיצטרף אליו לצ'לסי. אחרי דחיית הצעות אלו, הגיעה החוזה ההזוי מסין הרחוקה וקבע ש-40 אלף האוהדים בזהוב כחול שהגיעו לבומבונרה כדי לקבל את שובו של אפצ'ה, יאלצו להיפרד ממנו שוב עבור 40 מיליון דולר לעונה.

אי אפשר לערער על אהבתו לבוקה אך הסבל הרב שהוא ומשפחתו חוו מהתקשורת המקומית מאז השיבה לארגנטינה וכמובן הסכום הדמיוני שיהפוך אותו לכדורגלן המשתכר משכורת הגבוהה בעולם גרמו לו לנטוש.אך מצד שני, אם יש אדם אחד שהיית מהמר עליו שיסרב לחוזה עתק זה ויישאר בבית החם זה טבס. מיום היוולדו הבחור מהשכונה הפך לסמל של נאמנות. אותו גיבור שסרב להוריד את הצלקות על פניו או לסדר את שיניו שנשברו כתוצאה מוויכוח על כסף בילדותו מכיוון שאלו היו החוויות שהגדירו את חייו, גם נשא השבוע לאישה את ונסה, אהובת נעוריו. דווקא אותו גיבור ויתר על אהבתו השנייה עבור חוזה נוצץ.



במשחקו האחרון של קרליטוס במגרשו הביתי מול קולון הוא קינח בבישול ושער נפלא. בניגוד לאותם שחקנים שמנשקים את סמל קבוצתם, אפצ'ה כמנהגו, בחר לנשוך את סמלה של בוקה שתפור על חזהו באקט סמלי שאומר הכול על עזיבתו, מקובלת ומובנת אך כואבת מאוד. כנראה שזאת הייתה דרכו האחרונה של טבס בבוקה, כעת זוהי דרכו של הכסף שהפך לצערנו לדרכו של העולם.

Tevez 2010 vs Tevez 2016.



He is at the end of his career who wouldn't take £615k pw?



99.999% of us would. pic.twitter.com/zFYjabZDoZ